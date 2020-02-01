Мэр Сухума будет баллотироваться в президенты Абхазии

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1 февраля 2020, 16:14 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Кан Кварчия. Фото: сайт администрации г. Сухума.

Центризбирком Абхазии зарегистрировал инициативную группу, выдвинувшую мэра города Сухум Кана Кварчию кандидатом в президенты республики.

О 45-летнем мэре Сухума известно, что с 2007 года по 2011 год он был депутатом горсобрания Сухуми, где возглавлял комиссию по вопросам жилищно-коммунального хозяйства. С 2012 года по 2017 год был депутатом народного собрания Абхазии, председателем комитета по аграрной политике, природным ресурсам и экологии. С 21 октября 2019 занимает пост мэра столицы Абхазии.

Выдвижение кандидатов в президенты Абхазии началось 22 января и продлится до 11 февраля. На выборы будет потрачено 15 миллионов рублей. Лингвистическая комиссия Центризбиркома Абхазии уже назначила даты проведения экзаменов по абхазскому языку для кандидатов в президенты, они должны будут написать сочинение и рассказать о себе.

Повторные выборы президента Абхазии назначены на 22 марта.