Кандидатов в президенты Абхазии проверят на знание родного языка

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22 января 2020, 13:09 [ «Аргументы Недели» ]

Государственный флаг Абхазии. Фото: соцсети

22 января в Абхазии начинается выдвижение кандидатов на пост президента. Регистрация кандидатов будет проведена в течение десяти дней с момента подачи документов, но не позднее 30 дней до выборов. Кампания продлится до 11 февраля.

Право на выдвижение претендентов имеют не только политические партии, но и группы избирателей, чьим кандидатам необходимо собрать не менее 2 тысяч подписей, сообщает Центризбирком республики.

Местные СМИ пишут, что для кандидатов в президенты проведут экзамены по абхазскому языку. Кроме того, кандидат в президенты должен выступить на государственном телевидении с речью на абхазском языке.

В ведомстве также сообщили, что проголосовать на выборах может каждый гражданин Абхазии, достигший в день выборов 18 лет. Победителем голосования становится кандидат, набравший 50% и один голос от общего количества проголосовавших. Если в бюллетень включено более двух кандидатов, но ни один из них не был избран, ЦИК назначает повторное голосование по двум кандидатам, получившим наибольшее число голосов.

До проведения выборов президента Абхазией руководит премьер-министра Валерий Бганба.

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