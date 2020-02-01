Байдена обвинили в покушении на бывшего генпрокурора Украины

Экс-генпрокурор Украины Виктор Шокин выступил с громким заявлением. Он утверждает, что его пытались отравить ртутью. По его сведениям, заказчиком стал Джо Байден. Тот является главным конкурентом Дональда Трампа на грядущих выборах. И президент США обвиняет Байдена в коррупционных связях на Украине.
Скандальное заявление Виктор Шокин сделал в эфире украинского ТВ. Он заявил, что его пытались отравить осенью прошлого года. 10 сентября он был в Греции. В машине ему стало плохо. Бывшего генпрокурора Украины госпитализировали.
Спасло его только то, что больница находилась рядом. Врачи диагностировали у него отравление ртутью.
«В выводах медиков отмечается, что содержание ртути у меня в организме — 9,7 процентов», то есть в пять раз больше, чем максимальная норма», – заявил Виктор Шокин.
Шокин обвинил в покушении на себя Джо Байдена. Тот является главным конкурентом Дональда Трампа на президентских выборах, которые пройдут в США в нынешнем году. Байдена обвиняют в коррупции. Якобы он напрямую связан с Украиной.