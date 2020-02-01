Байдена обвинили в покушении на бывшего генпрокурора Украины

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1 февраля 2020, 15:48 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

Виктор Шокин на фото globallookpress.com/ Sergii Kharchenko

Экс-генпрокурор Украины Виктор Шокин выступил с громким заявлением. Он утверждает, что его пытались отравить ртутью. По его сведениям, заказчиком стал Джо Байден. Тот является главным конкурентом Дональда Трампа на грядущих выборах. И президент США обвиняет Байдена в коррупционных связях на Украине.

Скандальное заявление Виктор Шокин сделал в эфире украинского ТВ. Он заявил, что его пытались отравить осенью прошлого года. 10 сентября он был в Греции. В машине ему стало плохо. Бывшего генпрокурора Украины госпитализировали.

Спасло его только то, что больница находилась рядом. Врачи диагностировали у него отравление ртутью.

«В выводах медиков отмечается, что содержание ртути у меня в организме — 9,7 процентов», то есть в пять раз больше, чем максимальная норма», – заявил Виктор Шокин.

Шокин обвинил в покушении на себя Джо Байдена. Тот является главным конкурентом Дональда Трампа на президентских выборах, которые пройдут в США в нынешнем году. Байдена обвиняют в коррупции. Якобы он напрямую связан с Украиной.