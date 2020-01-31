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Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

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Мединский рассказал об увлечении Путина историей

, 14:35 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Мединский рассказал об увлечении Путина историей
Фото: соцсети

Помощник президента России Владимира Путина Владимир Мединсий рассказал об интересе главы государства к истории. По словам Мединского, Путин большое внимание уделяет изучению исторических документов.

«Что касается его личного интереса к истории, он всегда был огромным… Скажу вам честно, я неоднократно лично был хорошо озадачен глубиной и точностью исторических знаний и оценок президента. Просто, наверное, это было непублично», - сказал помощник президента. При этом Мединский отметил, что Путин всегда точен в датах и не совершает ошибок при упоминании исторических событий.

АБ

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