Мединский рассказал об увлечении Путина историей

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31 января 2020, 14:35 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: соцсети

Помощник президента России Владимира Путина Владимир Мединсий рассказал об интересе главы государства к истории. По словам Мединского, Путин большое внимание уделяет изучению исторических документов.

«Что касается его личного интереса к истории, он всегда был огромным… Скажу вам честно, я неоднократно лично был хорошо озадачен глубиной и точностью исторических знаний и оценок президента. Просто, наверное, это было непублично», - сказал помощник президента. При этом Мединский отметил, что Путин всегда точен в датах и не совершает ошибок при упоминании исторических событий.