Мединский рассказал об увлечении Путина историей

Помощник президента России Владимира Путина Владимир Мединсий рассказал об интересе главы государства к истории. По словам Мединского, Путин большое внимание уделяет изучению исторических документов.
«Что касается его личного интереса к истории, он всегда был огромным… Скажу вам честно, я неоднократно лично был хорошо озадачен глубиной и точностью исторических знаний и оценок президента. Просто, наверное, это было непублично», - сказал помощник президента. При этом Мединский отметил, что Путин всегда точен в датах и не совершает ошибок при упоминании исторических событий.