Захарова представила события

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31 января 2020, 10:38 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Свободная пресса

фото: Мария Захарова, сайт МИД РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова решила сразу ответить на все попытки зарубежных политиков изменить историю Второй мировой войны. Дипломат объяснила, как в скором времени будут рассказывать о трагических событиях 1939-1945 гг.

«Настоящая информационная агрессия в отношении истории. Что хотят сделать и каковы истинные цели тех, кто все это творит? Наверное, - вырастить поколения, которые будут знать и верить в совершенно другую историю», - пояснила она.

Захарова предположила, что в «новой» версии ВМВ не будет места победам Красной армии, разгрому фашисткой Германии, а также исчезнут многочисленные советские солдаты, погибшие за свою страну. По её словам, забудется «Мюнхенский сговор» и антисемитизм в Польше. При этом дипломат считает, что появится «политическая конъюнктура» и «обслуживание собственной выгоды».

Ранее посольство США в Дании приписали освобождение лагеря в Освенциме американским солдатам, но после критики в свой адрес принесли извинения России.