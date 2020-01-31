Немецкий депутат обвинил НАТО в нарушении обещания, данного СССР

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31 января 2020, 08:47 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ФБА "Экономика сегодня"

Фото: pixabay.com

Немецкий парламентарий Александер Ной заявил, что НАТО нарушает обещание, данное Советскому Союзу во времена правления Михаила Горбачева. Поводом для обвинений стали грядущие крупнейшие за 25 лет учения альянса «Защитник Европы 2020».

По словам Ноя, НАТО всё ближе продвигается на Восток и подступает к российским границам. Парламентарий отметил, что хоть предлогом для учений и является «российская угроза», на деле агрессором выступает сам альянс.

Ной отметил, что «непростительной ошибкой ставшего менее дееспособного советского руководства при Горбачеве» стало решение отказаться от закрепления обещаний НАТО не продвигаться на восток Европы дальше Германии.