Рассмотрена часть предложений по внесению поправок в Конституцию

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31 января 2020, 07:18 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Спикер ЗСК Юрий Бурлачко в Москве принял участие в очередном заседании рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию, которое состоялось в Общественной палате РФ.

На заседании были созданы пять подгрупп: по социальным вопросам, по международному праву, по вопросам федеральных органов законодательной и исполнительной власти, судебной власти и прокуратуры, а также по вопросам единства публичной власти и местного самоуправления. Формирование подгрупп осуществлено с целью более эффективной систематизации и обработки предложений, поступивших в ходе обсуждения конституционных поправок, а также в связи с тем, что они требуют не только правовой, но и общественной оценки.

Участниками и модераторами групп стали члены рабочей группы – эксперты по выбранным направлениям. Ранее уже отмечалось, что в их адрес поступило большое количество предложений, которые предстоит рассмотреть.

Спикер ЗСК Юрий Бурлачко включен в состав подгруппы по вопросам единства публичной власти и МСУ, которая на состоявшемся заседании обсудила и обобщила поступившие предложения в рамках своей компетенции. Декану юридического факультета Санкт-Петербургского государственного университета Сергею Белову поручено облечь поправки в правовую форму, запросить мнения регионов и в окончательной редакции вынести их на обсуждение рабочей группы уже во вторник.

Рабочая группа по подготовке поправок к Конституции внесла уже более ста предложений по изменению Основного Закона.