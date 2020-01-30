На Украине майора наказали за критику Зеленского в интернете

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30 января 2020, 17:34 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

Владимир Зеленский на фото из социальных сетей

Командование объявило строгий выговор майору из штаба сухопутных войск ВСУ. Тот публично критиковал Зеленского. Появились фото приказа о наказании офицера.

Поводом для наказания стала запись майора на facebook. Ее заметил оперативный дежурный. Он доложил командованию. Тут же была инициирована служебная проверка.

«Вследствие низкого уровня воинской дисциплины и ненадлежащего соблюдения требований уставов Вооруженных Сил Украины офицер опубликовал на своей странице в Facebook сообщение негативного характера в адрес президента Украины Владимира Зеленского, в котором выразил недовольство результатами работы президента на занимаемой должности с призывом оставить занимаемую должность», — таковы были результаты проверки.

Выводы проверяющих легли в основу приказа командующего Сухопутными войсками Украины Александра Сирского. Тот распорядился привлечь провинившегося офицера к дисциплинарной ответственности. Майору объявлен строгий выговор.