Все новости >>

Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

//Политика 13+

На Украине майора наказали за критику Зеленского в интернете

, 17:34 [ «Аргументы Недели», , Специальный корреспондент ]

На Украине майора наказали за критику Зеленского в интернете
Владимир Зеленский на фото из социальных сетей

Командование объявило строгий выговор майору из штаба сухопутных войск ВСУ. Тот публично критиковал Зеленского. Появились фото приказа о наказании офицера.

Поводом для наказания стала запись майора на facebook. Ее заметил оперативный дежурный. Он доложил командованию. Тут же была инициирована служебная проверка.

«Вследствие низкого уровня воинской дисциплины и ненадлежащего соблюдения требований уставов Вооруженных Сил Украины офицер опубликовал на своей странице в Facebook сообщение негативного характера в адрес президента Украины Владимира Зеленского, в котором выразил недовольство результатами работы президента на занимаемой должности с призывом оставить занимаемую должность», — таковы были результаты проверки.

Выводы проверяющих легли в основу приказа командующего Сухопутными войсками Украины Александра Сирского. Тот  распорядился привлечь провинившегося офицера к дисциплинарной ответственности. Майору объявлен строгий выговор.

//картина дня

Общество

Путин поручил рассмотреть возможность усиления ответственности за оскорбление в интернете

Путин поручил рассмотреть возможность усиления ответственности за оскорбление в интернете

Такое поручение он дал по итогам заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека. Генпрокуратуре РФ совместно с Роскомнадзором при участии ВС РФ предстоит проанализировать правоприменительную и судебную практику.

Обозначен предполагаемый срок уничтожения Российской Федерации в случае вооруженного конфликта с Соединенными Штатами. Соответствующий материал разместили на страницах китайской интернет-прессы.

Обозначен предполагаемый срок уничтожения Российской Федерации в случае вооруженного конфликта с Соединенными Штатами…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//новости ан

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

В городе Адыгейске с 30 января на недельный карантин закрыли три школы и два детских сада из-за вспышки ОРВИ. Город находится в непосредственной близости от Краснодара…

//новости ан

//новости ан

Лидер группировки «Ленинград» и популярный музыкант Сергей Шнуров посвятил ироничное стихотворение в своем блоге получившему распространение в Китае новому коронавирусу…

Врачи рассказали о состоянии здоровья троих госпитализированных во Владивостоке с подозрением на коронавирус, ранее посещавших Китай. О результатах обследования сообщил…

//новости ан

Бывший командующий Северным флотом адмирал Вячеслав Попов прокомментировал статью американского издания National Interest, в которой перечислены подлодки, способные…