Депутат Рады предложил отправить своеобразный поход на Крым

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30 января 2020, 16:40 [ «Аргументы Недели» ]

фото: соцсети

Депутат Верховной рады Украины Мустафа Джемилев предложил отправить пеший марш на Крым. По его мнению, на полуостров должны будут отправиться те, "кто уже пожил". Об этом сообщает РИА Новости.

"Риск будет достаточно большой, потому вперед надо отправлять не молодых, а тех, кто уже пожил", - сказал он в интервью одному из изданий, отметив при этом, что акция должна быть мирной, без оружия.

Целью подобного марша Джемилев назвал напоминание о якобы оккупации Крымского полуострова, причем таким образом, чтобы российские власти "готовились на всех направлениях, чтобы им было более затратно".

Ранее глава комитета по вопросам народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель сообщил, что некоторые французские граждане просят власти Крыма помочь переехать на полуостров.