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Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

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Российский адмирал назвал статью об "уничтожающих мир" подлодках "непрофессиональным военным анализом"

, 12:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Российский адмирал назвал статью об
Фото: pixabay.com

Бывший командующий Северным флотом адмирал Вячеслав Попов прокомментировал статью американского издания National Interest, в которой перечислены подлодки, способные «уничтожить мир за 30 минут». Автор материала включил в список три российских судна.

«Подобные публикации носят политический характер и к профессиональному военному анализу отношения не имеют. В этом списке должны находиться исключительно подлодки с баллистическими ракетами, такие как «Борей», «Ясень», - отметил адмирал.

Попов пояснил, что добавленная в список вооружённая крылатой ракетой подлодка «Калибр» лишняя. Военный добавил, что боевые возможности баллистических ракет не сравнятся с крылатыми, и они «гипотетически» могут «уничтожить мир».

Однако, по мнению адмирала, кроме американских и российских подлодок, в список можно было включить субмарины Франции, Великобритании и Китая.

Ранее эксперты перечислили пять подлодок, которые способны уничтожить мир быстрее, «чем требуется для заказа пиццы».

БА

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