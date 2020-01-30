Российские дипломаты прокомментировали новые санкции США

//Политика 13+

30 января 2020, 09:42 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Свободная пресса

Фото: pixabay.com

Российское посольство в Соединённых Штатах прокомментировало решение американского правительства ввести дополнительные санкции в адрес РФ. По мнению дипломатов, тем самым США делают хуже только себе.

В посольстве удивились тому, что Америка до сих пор верит, что регулярно вводимыми ограничениями может остановить изменения, которые происходят на Крымском полуострове после его возвращения в состав России.

«Хотели бы напомнить нашим коллегам, что рестрикции не изменят политики России. А их авторы наносят ущерб лишь собственным интересам — подрывают основу для взаимовыгодного сотрудничества с нашей страной», - считают дипломаты из РФ.