Все новости >>

Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

//Политика 13+

Российские дипломаты прокомментировали новые санкции США

, 09:42 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Свободная пресса

Российские дипломаты прокомментировали новые санкции США
Фото: pixabay.com

Российское посольство в Соединённых Штатах прокомментировало решение американского правительства ввести дополнительные санкции в адрес РФ. По мнению дипломатов, тем самым США делают хуже только себе.

В посольстве удивились тому, что Америка до сих пор верит, что регулярно вводимыми ограничениями может остановить изменения, которые происходят на Крымском полуострове после его возвращения в состав России.

«Хотели бы напомнить нашим коллегам, что рестрикции не изменят политики России. А их авторы наносят ущерб лишь собственным интересам — подрывают основу для взаимовыгодного сотрудничества с нашей страной», - считают дипломаты из РФ.

АБ

//картина дня

В мире

Украинский юрист поведала об «экстраординарной» ночной атаке ВСУ по столице ДНР

Украинский юрист поведала об «экстраординарной» ночной атаке ВСУ по столице ДНР

Вооруженные силы Украины устроили в ночь на прошлую субботу, 25 января, «экстраординарный обстрел» Донецка. Об этом рассказала побывавшая в городе киевский адвокат и общественный деятель Татьяна Монтян.

Обозначен предполагаемый срок уничтожения Российской Федерации в случае вооруженного конфликта с Соединенными Штатами. Соответствующий материал разместили на страницах китайской интернет-прессы.

Обозначен предполагаемый срок уничтожения Российской Федерации в случае вооруженного конфликта с Соединенными Штатами…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//новости ан

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Бывшая супруга футболиста Андрея Аршавина Алиса Кузьмина поделилась с поклонниками не очень приятными новостями. Девушка показала документ, в котором говорится, что мать…

//новости ан