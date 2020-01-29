Депутаты ЗСК предлагают изменить закон об обеспечении жильем детей-сирот

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29 января 2020, 23:10 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

На сессии ЗСК парламентарии обсудили инициативу по внесению корректировок в федеральный закон о дополнительных гарантиях по обеспечению жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Документ представил председатель комитета ЗСК по вопросам строительства и ЖКХ Владимир Лыбанев.

С января прошлого года в соответствии с действующим законодательством общее количество жилых помещений, предоставляемых таким детям, в одном многоквартирном доме не может превышать 25 процентов от общего числа квартир. Исключением являются дома, в которых меньше десяти квартир, и дома в населенных пунктах с численностью населения менее 10 тысяч человек. Вносимыми поправками, подготовленными по предложению губернатора Кубани Вениамина Кондратьева, ограничения по количеству квартир для детей-сирот в многоквартирных домах предлагается не распространять на населенные пункты с населением менее 75 тысяч человек. Это должно расширить предложение рынка жилой недвижимости и увеличить количество приобретаемых для детей-сирот квартир, в том числе, на первичном рынке. Данная законодательная инициатива будет направлена в Госдуму.

При рассмотрении вопросов социального блока депутаты обсудили также изменения в краевую госпрограмму «Дети Кубани». Подробно парламентариев с ними ознакомил министр труда и социального развития региона Сергей Гаркуша. По его словам, предлагаемые корректировки увеличивают общий объем финансирования программы почти на 1, 1 миллиарда рублей. Дополнительные средства планируется направить на финансирование мероприятий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, а также на организацию детского отдыха и оздоровления.

- Обращение, направляемое нами в Государственную Думу, продиктовано стремлением защитить детей-сирот от угроз, которые могут возникнуть при приобретении им жилья на вторичном рынке. Такой способ решения их жилищного вопроса может практиковаться, но не в качестве основного. Вторичный рынок – это немалый риск в вопросах качества недвижимости. Сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, должны быть обеспечены качественным жильем. В этом году, кстати, количество выделяемых им квартир вырастет до 1481-ой. В прошлом году на планерках мы неоднократно обсуждали ситуацию с жилищным обеспечением граждан данной категории. Депутатами по этой теме были организованы рабочие поездки и встречи в муниципалитетах. Вопрос реализации жилищных прав сирот на территории региона останется на особом контроле Законодательного Собрания и в этом году, - прокомментировал принятие документов спикер кубанского парламента Юрий Бурлачко.