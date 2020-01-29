Кто организует приюты для животных

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29 января 2020, 23:09 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

На 32-м пленарном заседании ЗСК парламентарии рассмотрели законопроект «О регулировании отдельных вопросов в области обращения с животными на территории Краснодарского края». С документом коллег ознакомил председатель профильного комитета Александр Джеус.

Законопроект разработан в связи с принятием Федерального закона «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Согласно ему администрация края должна быть наделена полномочиями по организации деятельности приютов для животных и утверждению норм содержания животных в них на территории региона, установлению порядка обращения с бесхозяйными животными, определению органа исполнительной власти, уполномоченного в области обращения с животными в крае.

По мнению спикера ЗСК Юрия Бурлачко, необходимость принятия этого закона давно назрела. Бездомные животные стали проблемой не только крупных городов, но и средних, и малых населенных пунктов края. Одни граждане говорят об эпидемиологической угрозе и требуют защиты от бродячих четвероногих, настаивая едва ли не на их поголовном истреблении. С ними спорят зоозащитники, которые говорят о гуманизме, о том, что бродячие животные – это вина человека.

- Этот вопрос, я считаю, должен решаться в интересах всех жителей, причем решать его надо гуманными методами. Принимаемый сегодня закон – это еще пока первые шаги по наведению порядка в данном вопросе. Предстоит отрабатывать механизмы его реализации. Будем держать вопрос на контроле, прошу профильный комитет отслеживать ситуацию, – прокомментировал законопроект председатель ЗСК.