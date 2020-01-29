Для активистов ТОС на Кубани учреждена награда

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29 января 2020, 23:06 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Кубанские парламентарии на 32-м пленарном заседании проголосовали за учреждение Памятного знака Законодательного Собрания Краснодарского края «За активное участие в территориальном общественном самоуправлении».

Поручение двум комитетам разработать соответствующий проект постановления дал спикер ЗСК Юрий Бурлачко в декабре прошлого года во время встречи с руководителями представительных органов муниципалитетов. Глава кубанского парламента поддержал предложение депутата Юлии Пархоменко.

Проект постановления об учреждении Памятного знака на сессии представил председатель комитета по вопросам местного самоуправления Сергей Жиленко. По его словам, документ был подготовлен совместно с комитетом по вопросам законности и общественной организацией «Союз геральдистов России». Награда будет вручаться за вклад в развитие ТОС на территории муниципальных образований края, повышение роли института ТОС в решении вопросов местного значения.

Как прокомментировал председатель ЗСК, учреждаемая награда станет признанием заслуг активистов-общественников.

- У нас учрежден конкурс на звание «Лучший орган территориального общественного самоуправления». Ежегодно мы определяем лучшие ТОС, тиражируем их опыт, награждаем победителей. Его лауреаты получают денежное поощрение. Эти средства идут на решение вопросов местного значения. Но будет справедливо, если кроме материального стимулирования мы подключим еще и моральное. И отметим почетным памятным знаком тех, кто вносит наиболее активный вклад в развитие территориального самоуправления, - подчеркнул Юрий Бурлачко.

Спикер ЗСК акцентировал внимание на том, что Краснодарский край станет первым регионом, в котором учреждена подобная награда. Памятные знаки ТОСовцам начнут вручаться уже в этом году.