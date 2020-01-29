Олимпийцам повысят размер стипендий

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29 января 2020, 23:05 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Депутаты ЗСК на 32-й сессии проголосовали за увеличение размера стипендий тренерам и спортсменам Краснодарского края – призерам прошедших Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр.

Законопроект был разработан и внесен в Законодательное Собрание Краснодарского края по поручению, данному губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым.

- Сегодня нашим спортсменам непросто – не пускают на Олимпиады, оказывают давление. А ребята тренируются годами. Представляете, какое для этого надо иметь мужество. Пусть эта поддержка будет хотя бы малой толикой человеческого к ним внимания, – сказал Вениамин Кондратьев.

Министр спорта края Андрей Марков привел следующую статистику. В 2016 году на Олимпиаде в Бразилии выступили 20 спортсменов из Краснодарского края, ими было завоевано для России шесть медалей, три из которых золотые. На Олимпийских играх 2018 года в Южной Корее Кубань представляли 12 спортсменов, принесших нашей стране две серебряные медали.

Надо отметить, что стипендии завоевавшим награды на Олимпиадах спортсменам и их тренерам в последний раз в крае поднимались в 2012 году.

- Победители Олимпийских игр в каждой стране являются национальными героями. Мы все с замиранием сердца следили за тем, как наши олимпийцы шли к победе, как поднимались под звуки гимна России на победный пьедестал. Это был тяжелый и сложный путь. И их напряженная работа должна быть в полной мере оценена обществом. В том числе не только морально, но и материально, – прокомментировал спикер ЗСК Юрий Бурлачко.