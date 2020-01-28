Депутат Госдумы: НАТО пытается отобрать часть функций Совбеза ООН

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28 января 2020, 13:50 [ «Аргументы Недели» ]

Дмитрий Новиков. Фото: сайт Госдума РФ

Встреча России, Китая, США, Франции и Великобритании в рамках Совбеза ООН нужна для повышения авторитета этой площадки, призванной бороться с мировым злом. Об этом заявил первый зампред думского комитета по международным делам Дмитрий Новиков.

По его словам, обстановка в мире становится столь критичной, градус напряжённости между отдельными странами, группами стран и военными блоками столь высок, что если не предпринимать никаких мер, то на планете будут развязываться новые войны и вооруженные конфликты.

Новиков считает, что ООН и созданный на её площадке Совет Безопасности – это очень важная платформа, которая обеспечивает диалог и взаимодействие всех стран. Тем не менее, другие военно-политические блоки постоянно пытаются отобрать у ООН часть функции.

«Например, это регулярно пытается сделать НАТО. Соответственно, чтобы страны и дальше могли сотрудничать на площадке ООН, нужно сохранять и повышать её авторитет. Консультации в СБ ООН могли бы сыграть свою конструктивную роль», – считает Новиков.

Новиков объяснил, каким странам и почему нужно сесть за стол переговоров в рамках Совбеза ООН.

«Китай всё больше приближается к статусу первой экономики мира по многим показателям. США – самое богатое и влиятельное государство. Россия сохраняет военный потенциал и пользуется международным авторитетом, занимая конструктивную позицию по многим вопросам. Англия и Франция играют большую роль в рамках Евросоюза и НАТО, от их позиции очень многое зависит в Европе», – говорит депутат.

Ранее президент России Владимир Путин предложил провести совместную встречу с главами стран, которые являются постоянными членами Совета Безопасности ООН – Китая, США, Франции и Великобритании. По его мнению, это нужно для сплочения перед угрозами шовинизма, расизма, антисемитизма и других проявлений ненависти.