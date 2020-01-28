Володин: Россия и Иран должны наращивать товарооборот в условиях санкций со стороны США

//Политика 13+

28 января 2020, 09:44 [ «Аргументы Недели» ]

Вячеслав Володин. Фото: сайт Госдума РФ

Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал европейские страны и межпарламентские организации не отмалчиваться и не занимать «страусиную позицию» в ситуации, когда действия США ведут к росту напряженности на Ближнем Востоке.

Об этом он заявил на заседании межпарламентской комиссии России и Ирана.

По его словам, в условиях, когда США в нарушение международных норм и правил торговли вводят в отношении наших стран односторонние санкции, требуют от европейских союзников прекратить реализацию проектов с Ираном и Россией, необходимо создавать условия, в том числе законодательные, для обеспечения стабильного роста товарооборота, поощрения и защиты инвестиций.

Володин также отметил, что в 2018 году товарооборот между Россией и Ираном составил 1,7 млрд долларов, а с января по сентябрь объем российско-иранской взаимной торговли превысил показатели аналогичного периода 2018 года более чем на четверть.