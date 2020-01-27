Ближневосточная ловушка: США – Ирак – Иран

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27 января 2020, 08:59 [ «Аргументы Недели», Марина Панюжева ]

Иракские массовые протесты 24 января 2020 г., фото соцсети

Ирак после голосования парламента 5 января серьезно готовится к выводу американских войск со своей территории. После резонансного убийства иранского генерала Касем Сулеймани и его заместителя в Ираке за прекращение американской «оккупации» выступила не только его политическая элита. 24 января прошли массовые акции протеста в стране, пережившей американскую оккупацию. Похоже, США не учли, что времена их вторжения в Ирак в 2003 г. канули в лету. Ближний Восток на пороге резких изменений.

Молодые иракцы: «Мы только хотим быть признаны гражданами»

В Ираке в минувшую пятницу прошли массовые протесты против американского присутствия, не спонтанные, а организованные шиитским имамом Муктадом ас-Садром, популистски настроенным. Как сообщает The New York Times, организаторы рассчитывали собрать больше людей, но участвовало все же немало − порядка 200-250 тыс. человек.

Убийство на территории Ирака лиц, занимающих официальные должности в Иране, вызвало возмущение даже у тех, кто поддерживал военное присутствие США.

Правда, в Ираке имеются люди, считающие протесты опасным прецедентом, после которых последует усиление контроля Ирака и шиитских военизированных групп. Как пишетLe Monde Diplomatique,многие иракцы подозревают, что за массовыми протестами стоит Иран.

Очевидно, протесты в Ираке высветили столкновение интересов шиитских и суннитских групп. Суннитов обвиняют в проамериканских взглядах и создании «Исламского государства», запрещенного в России. Что суждено Ираку? Раскол страны давно обсуждали в США … И все же шансы на победу шиитских сил больше: их главная ставка – молодежь. И здесь в полной мере вскрывается еще и социально-экономическая подоплека.

Французы с пониманием пишут о протестах молодежи, которые выступают за слом политической системы, установившийся после свержения Саддама Хусейна. Молодые демонстранты хотят доступа к образованию, возможность иметь работу и, в конечном счете, стремятся обрести национальную идентичность.

Телеканал Al-Arabiya сообщает о возобновлении столкновения молодежи с Иракскими силами безопасности. Помимо требований покончить с зарубежным вмешательством молодежь выступает за отставку коррумпированной правящей элиты. К слову, протесты молодежи начались с октября прошлого года. Цифры говорят сами за себя: 600 убито, более 20 000 ранено.

Ирак сильно нуждается в политической и социально-экономической модернизации, в сглаживании внутренних противоречий. И об этом Вашингтон хорошо осведомлен.

Что будут делать власти Багдада?

Накануне демонстраций, 22 и 23 января, на экономическом форуме в Давосе президент Ирака Б. Салех обсудил присутствие и сокращение количества иностранных военных с президентом США и генсеком НАТО. Во главу угла были поставлены сохранение национального суверенитета и обеспечение безопасности и стабильности.

По всей видимости, деятельность международной коалиции по борьбе с ИГ после голосования парламента будет ограничена. Уничтожение генерала Сулеймани стало пощечиной США иракскому правительству. Так, Абдель Керим Халф красноречиво назвал удары США «глупостью, в отношении которой невозможно молчать».

Напомним, что МИД Ирака направил в СБ ООН и генсекретарю официальную ноту в связи с гибелью иранского генерала и ударами США по его военным объектам.

Ясно, что Ирак превратился в площадку для выяснения отношений США и Ирана, который нанес 15 ракетных ударов по военной базе Эт-Таджи 8 января, обстрелял американское посольство 21 января.

Хотя Трамп требовал компенсацию за военные базы и посольства, грозил санкциями, сокращением военной помощи на 250 млн. долларов, американские военные к середине января возобновили операции с Ираком против ИГ.

Борьба с ИГ пока остается хорошим поводом для присутствия американских войск в Ираке. А тем временем три ракеты упали 26 января вблизи «зеленой зоны» Багдада − у американского посольства. Что ж иракским властям есть над, чем задуматься. Соглашение о дружбе и сотрудничестве с США от 2008 г. оговаривает временное присутствие американских военных сил.

А пока администрация стремится использовать Ирак как инструмент давления на Иран. Эксперты говорят о стратегии «направленного взрыва».

Головоломка для международного сообщества

Трамп приказом убить генерала Сулеймани пытался ослабить влияние всех игроков, в особенности, Ирана, России и запустить процесс переформатирования региона. Но получил обратное: США подверглись серьезной критике мировых СМИ за очередное нарушение международного права. Их положение в регионе ухудшилось – и это точно.

К тому же крупные региональные игроки − Иран, Турция, Саудовская Аравия, не сдают позиции. Ирак и Сирия стремятся усилить свой голос.

Политологи предупреждают о трансформации турбулентного региона и его распаде на несколько макрорегионов (Восточное Средиземноморье или «Большой Левант», Персидский Залив).

Впрочем, нельзя исключить консолидацию региона в форме временных коалиций арабских стран со схожими интересами и культурно-религиозным сознанием.

При этом США продолжат запускать негативную динамику развития региона. Зачем? Так легче управлять его развитием. Издание The Wall Street Journal подчеркивает, что Белый Дом старается усилить давление на Иран, избегая военной конфронтации. Ближневосточные игроки пересматривают свои стратегии, чтобы также избежать прямого столкновения с Америкой.

Внерегиональные игроки (Китай, ЕС и Россия) пытаются не упустить инициативу играть роль постоянного посредника и активно участвовать в мирной трансформации региона. Они-то понимают, что важно урегулирование региональных конфликтов, за счет интересов всех участников, а не их разжигание в геостратегически важном регионе. Координация действий России с Китаем и ЕС на Ближнем Востоке была бы весьма уместна.