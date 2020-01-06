Ирак разрабатывает механизм по выводу иностранных войск из страны

Иракские власти приступили к разработке механизма по выводу иностранных войск из страны. Об этом сообщил в понедельник представитель главнокомандующего вооруженными силами Ирака Абдель Керим Халф.



Подчеркивается, что правительство Ирака начало готовиться к выводу американских войск с территории страны. Деятельность международной коалиции на иракской территории будет ограничена лишь вооружениями, консультациями, а также тренировками военнослужащих.

Абдель Керим Халф уточнил, что последние удары США являются "глупостью, в отношении которой невозможно молчать".