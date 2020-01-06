Подчеркивается, что правительство Ирака начало готовиться к выводу американских войск с территории страны. Деятельность международной коалиции на иракской территории будет ограничена лишь вооружениями, консультациями, а также тренировками военнослужащих.
//В мире 13+
Ирак разрабатывает механизм по выводу иностранных войск из страны
6 января 2020, 14:24 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"
Подчеркивается, что правительство Ирака начало готовиться к выводу американских войск с территории страны. Деятельность международной коалиции на иракской территории будет ограничена лишь вооружениями, консультациями, а также тренировками военнослужащих.