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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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Ирак разрабатывает механизм по выводу иностранных войск из страны

, 14:24 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Ирак разрабатывает механизм по выводу иностранных войск из страны
американские военные, Timothy L. Hale/ZUMAPRESS.com
Иракские власти приступили к разработке механизма по выводу иностранных войск из страны. Об этом сообщил в понедельник представитель главнокомандующего вооруженными силами Ирака Абдель Керим Халф.

Подчеркивается, что правительство Ирака начало готовиться к выводу американских войск с территории страны. Деятельность международной коалиции на иракской территории будет ограничена лишь вооружениями, консультациями, а также тренировками военнослужащих.
 
Абдель Керим Халф уточнил, что последние удары США являются "глупостью, в отношении которой невозможно молчать".
ЕТ

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