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Аргументы Недели. 2(696) от 22 – 28 января 2020 Скачать номер

//Политика 13+

Посол Германии в России дал оценку отношениям двух стран

, 22:46 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Посол Германии в России дал оценку отношениям двух стран
Фото: pixabay.com

Посол Германии в России Геза Андреас фон Гайр оценил отношения между Российской Федерацией и ФРГ. По его мнению, об «оттепели» говорить ещё рано, однако страны стараются наладить сотрудничество.

Гайр подчеркнул, что российский президент Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель часто проводят телефонные переговоры, когда нет возможности организовать личную встречу.

«Пока у нас есть слишком много сложных тем, по которым у нас различные, а кое-где и противоположные точки зрения. Но я надеюсь, что мы сможем восстановить доверие и снять разногласия, тем самым позволяя потенциалу нашего взаимодействия раскрыться в полной мере», - заявил дипломат.

АБ

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