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Аргументы Недели. 1(695) от 15-21 января 2020 Скачать номер

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Меркель надеется избежать «российского триумфа» в Ливии

, 14:56 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Военное обозрение

Меркель надеется избежать «российского триумфа» в Ливии
Фото: соцсети

Немецкое издание Die Welt сообщило, что канцлер Германии Ангела Меркель считает главной задачей конференции по Ливии не допустить повторения «сирийского сценария», когда главной силой при урегулировании ситуации стала Россия.

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Издание отмечает, что если Меркель добьётся успеха и участники переговоров не станут поддерживать одну из конфликтующих сторон, то это станет одной из самых значимых внешнеполитических побед ФРГ с 2016 года.

На сегодняшний день за Ливийскую национальную армию Халифы Хафтара выступают Россия, Франция, Саудовская Аравия, ОАЭ и Египет. Правительство национального согласия решили поддержать Турция, Италия и Катар.

АБ

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В мире

Меркель надеется избежать «российского триумфа» в Ливии

Меркель надеется избежать «российского триумфа» в Ливии

Немецкое издание Die Welt сообщило, что канцлер Германии Ангела Меркель считает главной задачей конференции по Ливии не допустить повторения «сирийского сценария», когда главной силой при урегулировании ситуации стала Россия.

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