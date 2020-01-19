Меркель надеется избежать «российского триумфа» в Ливии

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19 января 2020, 14:56 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Военное обозрение

Фото: соцсети

Немецкое издание Die Welt сообщило, что канцлер Германии Ангела Меркель считает главной задачей конференции по Ливии не допустить повторения «сирийского сценария», когда главной силой при урегулировании ситуации стала Россия.

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Издание отмечает, что если Меркель добьётся успеха и участники переговоров не станут поддерживать одну из конфликтующих сторон, то это станет одной из самых значимых внешнеполитических побед ФРГ с 2016 года.

На сегодняшний день за Ливийскую национальную армию Халифы Хафтара выступают Россия, Франция, Саудовская Аравия, ОАЭ и Египет. Правительство национального согласия решили поддержать Турция, Италия и Катар.