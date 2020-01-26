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Аргументы Недели. 2(696) от 22 – 28 января 2020 Скачать номер

//Политика 13+

Шнуров рассказал, когда займётся политикой

, 21:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Шнуров рассказал, когда займётся политикой
Фото: соцсети

Сергей Шнуров заявил, что займётся политикой только в одном случае. По словам музыканта, в существующей на сегодняшний день конфигурации Госдумы для него нет места.

Шнуров заверил, что уйдёт в политику только в том случае, если его об этом попросят россияне. Он отметил, что хочет приносить людям добро и пользу.

«Если я пойму, что будет такой запрос у так называемого народа, если я увижу свой электорат, если я пойму, что этим людям я могу причинить какое-то добро, тогда я, естественно, пойду в политику - только при этом условии. Не при том, что кто-то там решил в каких-то кабинетах», - сказал музыкант.

АБ

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