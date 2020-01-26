Все новости >>

Аргументы Недели. 2(696) от 22 – 28 января 2020 Скачать номер

//Политика 13+

Соловьев оценил слова Качиньского о компенсации Польше

, 21:35 [ «Аргументы Недели» ]

Соловьев оценил слова Качиньского о компенсации Польше
Владимир Соловьев, фото: скриншот эфира

Известный телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал слова польского политика Ярослава Качиньского о компенсации за ущерб во Второй мировой войне, которую Москва должна выплатить Варшаве.

В своем телеграм-канале Соловьев предложил действительно отправить польскому политику денег, обозначив цену: "Он их заслужил. 30 серебряников - цена для него, его соратников и тех, кто Польшей сейчас правит, самая та. Мелкой монетой", - отметил он.

Он также подчеркнул, что Качиньский потребовал от РФ компенсацию только за период Второй мировой, потому что "стареет": был бы "в форме" - потребовал бы выплатить деньги за весь предреволюционный период. "Крупной сволочью был, крупной и остался", - резюмировал Владимир.

Ранее, как писали "Аргументы недели", российский сенатор, член Совета Федерации Алексей Пушков также прокомментировал на своей странице в сервисе микроблогов Twitter слова лидера правящей партии Польши "Право и справедливость" Ярослава Качиньского.

АС

//картина дня

В Роспотребнадзоре рассказали, какие меры следует соблюдать, чтобы избежать воздействия коронавируса. Известно, что он получил распространение на нескольких мировых континентах, при этом накануне в Москве были госпитализированы туристы из Китая…

В Роспотребнадзоре рассказали, какие меры следует соблюдать, чтобы избежать воздействия коронавируса. Известно, что…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//новости ан

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Ток-шоу Первого канала «На самом деле» плохой спектакль и ничего общего не имеет с действительностью. Программу в очередной раз обвиняет во лжи один из участников съемок…

//новости ан

Житель Волгограда Армен Оганесян готовит обращение к президенту – его возмутили слова губернатора Краснодарского края, который назвал мусорную свалку Мамаевым курганом…

//новости ан

В Нижневартовске полиция не приехала по вызову о стрельбе из автомата в одном из районов города. Очевидцы буквально обрывали телефон в дежурной части, но полицейские…

//новости ан

Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин распорядился принять меры по приостановке действия режима 72-часового безвизового пребывания на территории страны транзитных…