Соловьев оценил слова Качиньского о компенсации Польше

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26 января 2020, 21:35 [ «Аргументы Недели» ]

Владимир Соловьев, фото: скриншот эфира

Известный телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал слова польского политика Ярослава Качиньского о компенсации за ущерб во Второй мировой войне, которую Москва должна выплатить Варшаве.

В своем телеграм-канале Соловьев предложил действительно отправить польскому политику денег, обозначив цену: "Он их заслужил. 30 серебряников - цена для него, его соратников и тех, кто Польшей сейчас правит, самая та. Мелкой монетой", - отметил он.

Он также подчеркнул, что Качиньский потребовал от РФ компенсацию только за период Второй мировой, потому что "стареет": был бы "в форме" - потребовал бы выплатить деньги за весь предреволюционный период. "Крупной сволочью был, крупной и остался", - резюмировал Владимир.

Ранее, как писали "Аргументы недели", российский сенатор, член Совета Федерации Алексей Пушков также прокомментировал на своей странице в сервисе микроблогов Twitter слова лидера правящей партии Польши "Право и справедливость" Ярослава Качиньского.