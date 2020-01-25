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25 января 2020, 19:49 [ «Аргументы Недели» ]

Российский сенатор Алексей Пушков, фото: globallookpress.com

Российский сенатор, член Совета Федерации прокомментировал на своей странице в сервисе микроблогов Twitter слова лидера правящей партии Польши "Право и справедливость" Ярослава Качиньского.

Напомним, как ранее сообщали "Аргументы Недели", накануне Качиньский заявил, что что Россия и Германия должны заплатить Польше компенсацию за ущерб, нанесенный государству во время Второй мировой войны.

"Качиньский не понимает, что говорит. Какие компенсации и за какой ущерб?! Если кто и должен платить, так это Польша нашей стране - за освобождение от Гитлера, стоившее нам 600 000 жизней", - отметил Пушков.

По его словам, Варшава также должна быть благодарна Москве за восстановление польской экономики, которая в то время была разрушена немцами: "Польша у нас в неоплатном долгу", - считает российский сенатор.