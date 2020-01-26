На Украине рассказали о недовольстве парижан по отношению к Зеленскому

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26 января 2020, 18:04 [ «Аргументы Недели» ]

Глава Украины Владимир Зеленский, фото: kremlin pool/globallookpress.com

Во Франции растет недовольство украинским президентом Владимиром Зеленским из-за паузы после "нормандского" саммита в Париже. Об этом заявил дипломат и депутат Верховной рады Украины Олег Волошин.

По словам дипломата, во французской столице искренне не понимают, почему после достаточно успешных переговоров, проведенных по инициативе французского лидера Эммануэля Макрона, У Зеленского "зависла очередная пауза".

В подписанном коммюнике стороны саммита согласовали разведение войск, но это "оказалось отодвинуто в сторону": Рада обсуждает какие угодно вопросы и не ничего не делает для соглашений по "Минску", посетовал Волошин.

"Идет острая дискуссия по рынку и по вопросу о земле, по новому ТК, масса других законопроектов голосуется, принимается, но ничего не делается для реализации политической части Минских соглашений", - сказал депутат.

Встреча в "нормандском формате" состоялась 9 декабря в Париже. В ней приняли участие президент РФ Владимир Путин, лидеры Украины и Франции Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон, а также канцлер ФРГ Ангела Меркель.