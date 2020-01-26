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Аргументы Недели. 2(696) от 22 – 28 января 2020 Скачать номер

//Политика 13+

Сенатор предложил странам "адекватно реагировать на мирные инициативы" РФ, а не оценивать военный потенциал

, 14:07 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Сенатор предложил странам
фото: Франц Клинцевич, сайт Госдумы РФ

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич предложил Соединенным Штатам обратить внимание на другие достижения России кроме военного потенциала. По его словам, брать пример стоит совсем в другом.

«Думаю, что следует брать пример с России, адекватно реагируя, прежде всего, на ее мирные инициативы. До сих пор нет внятного ответа со стороны США на наши предложения о продлении договора об ограничении стратегических наступательных вооружений», - отметил сенатор.

Клинцевич добавил, что сейчас стране необходимо усиливать свою обороноспособность, чтобы ни у одного государства не возникло мысли, что Россия может дать «слабину». Сенатор считает, что в мировом сообществе навряд ли кто-то способен «в обозримом будущем выстроить что-либо подобное по 100-процентной надежности».

«Будем откровенны: США и НАТО почти все время, несмотря на риторику, были озабочены в основном развитием наступательных видов вооружений», - заключил он.

Ранее командующий ВМС США в Европе адмирал Джеймс Фогго заявил, что странам, которые хотят усилить свою обороноспособность, но имеют ограниченные ресурсы, стоит брать пример с РФ.

БА

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