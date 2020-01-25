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Аргументы Недели. 2(696) от 22 – 28 января 2020 Скачать номер

//Политика 13+

Захарова ответила на обвинения Киева, "вступившегося" за Варшаву

, 21:58 [ «Аргументы Недели» ]

Захарова ответила на обвинения Киева,
Мария Захарова, фото: Instagram

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала заявление заместителя министра иностранных дел Украины Василия Боднара о роли СССР во Второй мировой войне.

Ранее, как уже сообщали "Аргументы недели", замминистра иностранных дел Украины Василий Боднар обвинил Российскую Федерацию в попытках "вбить клин истории" между Киевом и Варшавой, призвав Польшу объединиться против Москвы. 

Кроме того, дипломат заявил, что Россия "демонстрирует дар воровать" как территории, так и историю, "например, историю Украины-Руси". По его мнению, Украина и Польша должны сейчас объединить усилия против общего врага государств - России.

"Россия хочет вбить клин не между Украиной и Польшей, а в преступное переписывание истории. Что касается "Украины-Руси", то хотелось бы уточнить даты начала и окончания существования этой Малороссийской Гипербореи", - ответила Захарова в Facebook.

"Предлагаю МИДу Украины для удобства и емкости в следующий раз использовать для обозначения данного мифологизма следующие названия: Укрусь или Русукра", - добавила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства.

АС

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