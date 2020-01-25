Зеленский признался, что вынужден был врать

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25 января 2020, 19:02 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, ] Источник: Девятый канал

Владимир Зеленский на скриншоте youtube-видео интервью "Девятому каналу"

Президент Украины не мог заявить о своей информированности о сбитом в Иране украинского самолета. Признание Зеленского прозвучало в интервью израильскому «Девятом каналу».

Зеленский знал, что самолет был сбит. Однако он не мог заявить об этом публично.

«Я не мог в публичном поле говорить: «Нас сбили», — признался президент Украины: «Но я приехал к родственникам и сказал: "Кроме сочувствия и так далее, я приехал к вам с важной информацией. Хочу, чтобы вы точно знали, это на сто процентов не техническая ошибка. И не ошибка ваших родных, и не ошибка нашего профессионального экипажа».

В этом признании нет ничего особого, кроме демонстрации политической неуклюжести Зеленского. Что-то недоговаривают главы всех государств. Но они не выпячивают это, а объясняются более деликатно.

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