Песков прокомментировал заявление Грефа о возможном уходе из Сбербанка

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25 января 2020, 18:40 [ «Аргументы Недели» ]

Дмитрий Песков, фото: Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал заявление председателя Сбербанка Германа Грефа о том, что он может уйти из банка. Как сказал Греф, он может уйти из Сбербанка если в случае смены главного акционера изменится вектор развития финансовой организации.

По мнению пресс-секретаря президента России Пескова, Греф действительно чрезвычайно успешный руководитель Сбербанка, он успешно справляется и с процессом внедрения искусственного интеллекта и непосредственно участвует в очень многих процессах.

Как сказал Песков, работа главы Сбербанка "очень высоко ценится".



Но официальный представитель Кремля не стал затрагивать вопрос возможной смены главного акционера Сбербанка.

В настоящее время 50% плюс одна акция банка принадлежит ЦБ РФ. Песков предложил эти вопросы задавать правительству.

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