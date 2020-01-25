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Аргументы Недели. 2(696) от 22 – 28 января 2020 Скачать номер

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СМИ: Кипр блокирует введение новых антироссийских санкций

, 17:02 [ «Аргументы Недели» ]

СМИ: Кипр блокирует введение новых антироссийских санкций
фото: pixabay.com

Кипр отказывается голосовать за введение санкций Европейского союза в отношении официальных лиц из Крыма. Об этом накануне сообщили агентству Reuters три дипломатических источника.

По словам собеседников агентства, таким образом Никосия намерена добиться принятия в ЕС рестрикций в отношении физических и юридических лиц Турции, ответственных за проведение геологоразведочных работ на шельфе Кипра.

В свою очередь, Анкара, напомним, не намерена отказываться от проведения геологоразведочных работ у побережья Кипра. Турецкое руководство решительно настроено защищать права турок-киприотов на шельфовые месторождения.

Официально кипрские власти отрицают эту связь. В Никосии заявляют, что отказ немедленно согласиться на ограничения в отношении крымских чиновников объясняется желанием властей внимательнее ознакомиться с документом.

Ранее АН сообщали, Федеральной службой безопасности (ФСБ) России задержан житель республики Крым, оборудовавший по заданию спецслужб Украины на территории региона схроны с боеприпасами и взрывчатыми веществами.

АС

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