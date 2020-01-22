Путин объяснил, почему Россия не может перейти на парламентскую форму правления

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22 января 2020, 17:16 [ «Аргументы Недели» ]

фото с сайта Кремля

В ходе поездки в Липецкую область Владимиру Путину задали вопрос о форме правления в России, возможна ли в стране парламентская форма правления. Путин убедительно ответил, что Россия нуждается в крепкой президентской власти.

По словам российского лидера, парламентская форма правления в России возможна. "Теоретически возможно. Целесообразно или нет? У каждого свое мнение на этот счет. Я считаю, что нет", — ответил Путин.

Он объяснил свою точку зрения отсутствием в нашей стране партий, имеющих многолетний опыт, таких, как есть в европейских странах. По его словам, пока у нам партии одного человека, он привел как пример ЛДПР. "Идея хорошая, либеральная. Но сможет ли так функционировать ЛДПР без своего лидера, трудно сказать", - отметил Путин и добавил, что "нам лучше не экспериментировать".

"Россия с ее огромной территорией, с многоконфессиональностью, с большим количеством наций, народов, народностей» нуждается в крепкой президентской власти", - подчеркнул Путин.

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