Ирина Винер -Усманова высказала мнение о новом главе Минспорта

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22 января 2020, 16:37 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Р-Спорт

Ирина Винер-Усманова, фото: Roman Denisov, globallookpress.com

Знаменитый тренер по художественной гимнастике Ирина Винер -Усманова высказала свое мнение о новом главе Министерства спорта Олеге Матыцине. 21 января президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении Олега Матыцина главой Минспорта.

Матицын сменил на этом посту Павла Колобкова. О Матыцине Ирина Винер -Усманова знает, что он "занимает серьезный пост в мировом студенческом спорте". По ее словам, на совещаниях никогда не выступал. Легендарный тренер, воспитавшая не одну олимпийскую чемпионку по художественной гимнастике, выразила надежду, что Олег Матыцин "может быть человеком, который будет мало говорить, но много делать".

"Я знаю, что он студенческим спортом занимался, но сказать, что была какая-то помощь в этом деле или очень сильная заинтересованность, не могу", - сказала Винер о новом главе Минспорта.

"Я всегда говорила об обществе "Буревестник", что спортсмены должны быть во всех вузах и так далее. Но, к сожалению, я была в одиночестве", - отметила Ирина Винер-Усманова.

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