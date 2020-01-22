Путин подписал указ о назначении Чайки полпредом в Северо-Кавказском федеральном округе

Российский лидер Владимир Путин в среду, 22 января, подписал указ о назначении бывшего генпрокурора Юрия Чайки полномочным представителем президента в Северо-Кавказском федеральном округе.

В пресс-службе Кремля уточнили, что глава государства своим указом в соответствии с пунктом "к" статьи 83 Конституции РФ назначил Юрия Чайку полномочным представителем президента Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе. Подчеркивается, что данный указ вступает в силу в день его подписания.

Ранее сегодня стало известно, что Чайку официально освободили от должности генпрокурора РФ.

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