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Аргументы Недели. 2(696) от 22 – 28 января 2020 Скачать номер

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Путин подписал указ о назначении Чайки полпредом в Северо-Кавказском федеральном округе

, 12:50 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Путин подписал указ о назначении Чайки полпредом в Северо-Кавказском федеральном округе
президент России Владимир Путин, Kremlin Pool/Global Look Press
Российский лидер Владимир Путин в среду, 22 января, подписал указ о назначении бывшего генпрокурора Юрия Чайки полномочным представителем президента в Северо-Кавказском федеральном округе.
 
В пресс-службе Кремля уточнили, что глава государства своим указом в соответствии с пунктом "к" статьи 83 Конституции РФ назначил Юрия Чайку полномочным представителем президента Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе. Подчеркивается, что данный указ вступает в силу в день его подписания.
 
Ранее сегодня стало известно, что Чайку официально освободили от должности генпрокурора РФ.
 
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