Нацблок Сейма Латвии против русского языка

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20 января 2020, 17:25 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, шеф-редактор балтийского бюро АН ]

депутат Национального объединения Райвис Дзинтарс, фото соцсети

Депутаты Сейма Латвии задумались о предвыборной агитации. Политики из Нацблока пришли к выводу, что предвыборная реклама должна быть исключительно на латышском языке. Очередное ущемление русскоязычных Латвии?

Предвыборная агитация должна быть только на государственном языке, считает Национальное объединение. Депутаты Нацблока передали на рассмотрение коалиции вопрос о соответствующих поправках.

Данные поправки будут предусматривать, что предвыборная агитация, расходы на которую ограничиваются нормативными актами, должна быть только на государственном языке.

Это относится и к выборам в Сейм, в ЕП, самоуправление, народным голосованиям. И реклама должна быть в общественных, коммерческих СМИ, в интернете, в транспорте исключительно на латышском языке. За нарушение грозит административное наказание.

Комментирует депутат Национального объединения Райвис Дзинтарс: «Недопустимо, что спустя 30 лет после восстановления независимости Латвии во многих отраслях продолжалась начатая в СССР политика двуязычия. На языковом референдуме в 2012 году жители Латвии выразили свою волю и подтвердили, что в стране только один государственный язык – латышский. Существует четвертый пункт Конституции и преамбула к ней, где сказано, что государственный язык – латышский».

Пройдут ли данные поправки – покажет время.

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