Евродепутат Татьяна Жданок: Авторам школьной реформы в Латвии пора вспомнить пословицу: «Не рой другому яму – сам в нее попадешь»

Отгремел первый звонок. Школьники Латвии сели за парты. Что их ждет? С нового учебного года преподавание будет на государственном языке! К этому правительство долго готовило родителей, учеников и учителей. Многие свыклись, что русский язык в школах звучать практически не будет. Но есть и еще проблема… Евродепутат от Латвии Татьяна Аркадьевна Жданок поделилась со спецкором «Аргументы Недели» своими мыслями и тревогой.

- Татьяна Аркадьевна, начался новый учебных год. Школы переведены на государственный язык. Но почему-то и школ стало меньше. Что происходит со средним образованием в Латвии?

- Я сегодня заметила, что в нашей Латвии, в первый день нового учебного года, царит странное настроение. Казалось бы, осуществилась судьбоносная, по определению экс-министра Шадурскиса, школьная реформа – переход школ на единственный язык образования в стране. На государственный язык! Но никаких победных звук фанфар! Наоборот, звучит только похоронная мелодия.

- Татьяна Аркадьевна, но школьники на первую «линейку» шли веселые. Я не заметила в их глазах грусти. Почему вы считаете, что звучит «похоронный марш»?

- Школьники, возможно, в первые дни счастливые. Я поздравляю их и желаю успехов в учебе. Но я политик и смотрю иначе на многие вещи. Я решила заглянуть в три главные латышские газеты страны – «Diena», «Latvijas Avize» и «Neatkariga». Эти газеты являются своеобразным рупором государства. И что я вижу? На первой страницы одной из газет большими буквами набран заголовок….. «С волнением в школу!» Как же так? Читаю дальше. Речь идет о симпатичном, молодом директоре районной школы Мартиньше Леи. Молодой и перспективный учитель, директор. Учи, живи и радуйся! Нет! Есть волнение. Какое? Школе грозит опасность потерять статус средней школы! Да, потерять. Дело в том, что у него в старших классах только 26 учеников. Если девятый класс заканчивают допустим 16 человек, то в среднюю идут только восемь! Вы вдумайтесь в эти страшные цифры.

- А в чем же причина?

- А причина по мнению директора районной школы в том, что произошел переход на новое содержание и требование специализации к ученикам средней школы, что многие из них не приемлют.

- Немного поподробней, пожалуйста.

- Пожалуйста. Сейчас вы все поймете о «новшествах». Об том пишет ее одна «главная» латышская газета. Эта газета берет интервью у депутата Рижской думы от Новой консервативной партии Яниса Озолса и его супруги. Они работают в области начального образования. Частного начального образования. Оба – против закрытия малых школ, предлагают эластичных подход, в частности, объединенные классы разных ступеней. Что получается? Председатель комиссии Сейма по образованию Арвилс Ашераденс очень сокрушается нехваткой учителей и плохими знаниями учеников по математике, физики и т.д. Даже предлагает создать дополнительные годичные курсы для людей с высшим образованием для получения квалификации педагога. Может стоит послушать тех, кто непосредственно работает в школе? Они же знают лучше учеников. Возможно, что не хватает реформы мышления?

- Татьяна Аркадьевна, а ваша «главная подруга» г-жа Вейдеманы написала статью о проблеме сельских школ. Я была удивлена! Г-жа Вейдемане обычно занимается критикой русских политиков. Что с ней произошло?

- Да, я знакома с ее статьей. Видимо, это связано с беспокойством о сельских школах. Великолепна ее иллюстрация сути нового образовательного подхода с помощью такой вот задачи по математики: «Летят два крокодила: один фиолетовый, а другой на юг. Вопрос: сколько лет бабушке ежика?» Например, в Резекненском районе сейчас находятся шесть школ, и если к ним применить требование «новой реформы» о 45 учениках, то для учащихся старших классов останется только одна школа. Просто уму непостижимо!

- И что же делать?

- Серьезно думать и принимать взвешенные решения. Я рада, что до некоторых стало доходить, что нельзя рубить с плеча и требовать нововведений без анализа и прогнозирования последствий. Так делается сейчас во всей сфере образования, включая школы всех типов. По такой же схеме, но более жесткой и бездумной, сначала поступили с русскими школами, заставив их перейти на латышский язык обучения. Поистине, остается сказать: «Не рой другому яму – сам в нее попадешь!» Пора уже всем авторам непродуманных реформ, нацеленных на самое святое – наших детей, признать свое поражение и вернуться к проверенным методам, ну а с новыми разбираться серьезно и тщательно.

- Ваши слова бы да в уши... кому надо! Благодарю за беседу.