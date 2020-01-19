США скопировали позицию по Ливии с сайта МИД РФ, считает Захарова

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19 января 2020, 22:48 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Мария Захарова, сайт МИД РФ

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что Соединённое Штаты скопировали слова, чтобы охарактеризовать свою позицию по ситуации в Ливии, с сайта ведомства. Дипломат отметила, что Россия не раз их использовала.

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Ранее Госсекретарь США Майк Помпео сообщил в Twitter, что «ливийцы сами должны решить, каким будет их будущее - «без насилия, подогреваемого внешними силами».

«Как будто партнеры с сайта МИД России позаимствовали», - иронично отреагировала Захарова.

По её словам, именно таким способом Москва призывала решить проблемы Ирака, Косова, Сирии и других государств, где наблюдался «кризис».

«И призывы наши были адресованы, как правило, Вашингтону», - заключила она.