США скопировали позицию по Ливии с сайта МИД РФ, считает Захарова

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что Соединённое Штаты скопировали слова, чтобы охарактеризовать свою позицию по ситуации в Ливии, с сайта ведомства. Дипломат отметила, что Россия не раз их использовала.
Ранее Госсекретарь США Майк Помпео сообщил в Twitter, что «ливийцы сами должны решить, каким будет их будущее - «без насилия, подогреваемого внешними силами».
«Как будто партнеры с сайта МИД России позаимствовали», - иронично отреагировала Захарова.
По её словам, именно таким способом Москва призывала решить проблемы Ирака, Косова, Сирии и других государств, где наблюдался «кризис».
«И призывы наши были адресованы, как правило, Вашингтону», - заключила она.