Путин прибыл в Берлин на переговоры по Ливии

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19 января 2020, 15:58 [ «Аргументы Недели» ]

Главы России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган, фото: Instagram

Президент России Владимир Путин прибыл в Берлин, где сегодня состоится международная конференция по урегулированию ситуации в Ливии, перед началом которой глава РФ встретился с турецким коллегой. Меркель и Путин обсудили предстоящие переговоры по Ливии

С российской стороны в переговорах принимают участие исполняющий обязанности министра иностранных дел Сергей Лавров, помощник президента по международным делам Юрий Ушаков, а также замминистра обороны Александр Фомин.

Это вторая встреча Путина и Эрдогана в этом году: ранее лидеры общались 8 января в Стамбуле, где договорились о выработке единой позиции по Ливии и направлению обращения к руководству Триполи и Тобрука прекратить огонь.

Германия проводит 19 января в Берлине международную конференцию по урегулированию ситуации в Ливии. Для участия в берлинской конференции приглашены Россия, Алжир, Великобритания, Египет, ОАЭ, Китай, США, Турция, Франция.