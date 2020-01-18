Видео салюта в Москве в честь 75-й годовщины освобождения Варшавы

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18 января 2020, 09:45 [ «Аргументы Недели» ]

MFA Russia, globallookpress.com

В Москве в честь 75-й годовщины освобождения Варшавы от немецко-фашистских захватчиков устроили салют.

Салют был запущен в пятницу, 17 января, на Поклонной горе. Вице-спикер Госдумы обвинил МИД Польши в исторической безграмотности

По данным пресс-службы Западного военного округа, в небо Москвы запустили более 50 видов фейерверков, в том числе: «Светлана», «Слава», «Рубин», «Ассоль», «Вега» и «Фиалка». Купола разрывов от них превышали 300 метров в диаметре.

Столица Польши Варшава была освобождена 17 января 1945 года. В год 75-летия Великой Победы в Москве приняли решение отмечать праздничными салютами дни, когда Советская армия освобождала от фашистов советские и европейские города.

В 2020 году салюты прогремят в честь освобождения Будапешта, Братиславы, Вены, Праги, а также в честь 75-летия взятия Берлина.

При освобождении Варшавы погибли тысячи советских военных и сотни поляков. Но власти Польши решили официально не отмечать памятную дату. Акции памяти погибших при освобождении Варшава провели только ветеранские организации и российская дипмиссия.

Польские власти сейчас пытаются переписать историю, принижая роль СССР в освобождении Польши от фашистских захватчиков.