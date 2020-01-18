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Аргументы Недели. 1(695) от 15-21 января 2020 Скачать номер

//Политика 13+

Орешкин может стать помощником Путина

, 08:52 [ «Аргументы Недели» ]

Орешкин может стать помощником Путина
Андрей Белоусов, фото: Kremlin Pool, globallookpress.com

Временно исполняющий обязанности министра экономического развития Максим Орешкин может стать помощником президента РФ Владимира Путина.  Сейчас помощник президента по экономическим вопросам - Андрей Белоусов.

Голодец и Чуйченко покидают правительство

Голодец и Чуйченко покидают правительство

Несколько СМИ узнали, что Белоусов может войти в новое правительство, главой которого стал Михаил Мишустин.
Так "Ведомости" со ссылкой на трех федеральных источников и Bloomberg со ссылкой на два информированных источника пишут, что Белоусов может стать первым заместителем председателя правительства Михаила Мишустина.

В правительстве Дмитрия Медведева первым вице-премьером являлся Антон Силуанов, совмещающий эту должность с постом главы Минфина.

В августе 2018 года в СМИ  попала информация о том, что Белоусов написал Путину письмо с предложением изъять у 14 металлургических, химических и нефтехимических компаний более 500 млрд рублей "сверхдоходов" и направить эти средства на исполнение майских указов. Через год Белоусов сказал, что документ передали СМИ бизнесмены, и что его неправильно поняли.

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