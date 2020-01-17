Все новости >>

Аргументы Недели. 1(695) от 15-21 января 2020 Скачать номер

//Политика 13+

ВЦИОМ: рейтинг Путина пошел вверх после оглашения Послания-2020

, 16:13 [ «Аргументы Недели» ]

ВЦИОМ: рейтинг Путина пошел вверх после оглашения Послания-2020
Президент России Владимир Путин, фото: globallookpress.com

Всероссийский центр изучения общественного мнения зафиксировал рост рейтинга оценки деятельности главы России Владимира Путина среди россиян после выступления с посланием Федеральному собранию. 

Эксперт рассказал, что в словах Путина так напугало Климкина

Эксперт рассказал, что в словах Путина так напугало Климкина

Более 80% жителей РФ в курсе самого факта послания, при этом 73% респондентов заявили, что оно вызвало положительные эмоции. Такие данные привел на пресс-конференции в Москве гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров.

"Есть ли вера, уверенность, надежда, расчет на то, что эти прекрасные идеи будут реализованы? 48% полагают, что они будут реализованы в полной мере или частично - то есть почти каждый второй", - отметил глава центра.

Опрос был проведен на следующий день после выступления Путина среди россиян старше 18 лет, в опросе приняли участие 1 600 респондентов. Для выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

АС

//картина дня

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//новости ан

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Представляем вашему вниманию подборку региональных новостей уходящей недели. В ТОП вошли следующие резонансные происшествия: угроза цунами на Камчатке, воровство…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Операции на сердце ранее воспринимались неоднозначно. Считалось, что к сердцу нельзя прикасаться скальпелем. Однако шло время, и методики хирургического лечения менялись…

//новости ан