ВЦИОМ: рейтинг Путина пошел вверх после оглашения Послания-2020

//Политика 13+

17 января 2020, 16:13 [ «Аргументы Недели» ]

Президент России Владимир Путин, фото: globallookpress.com

Всероссийский центр изучения общественного мнения зафиксировал рост рейтинга оценки деятельности главы России Владимира Путина среди россиян после выступления с посланием Федеральному собранию. Эксперт рассказал, что в словах Путина так напугало Климкина

Более 80% жителей РФ в курсе самого факта послания, при этом 73% респондентов заявили, что оно вызвало положительные эмоции. Такие данные привел на пресс-конференции в Москве гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров.

"Есть ли вера, уверенность, надежда, расчет на то, что эти прекрасные идеи будут реализованы? 48% полагают, что они будут реализованы в полной мере или частично - то есть почти каждый второй", - отметил глава центра.

Опрос был проведен на следующий день после выступления Путина среди россиян старше 18 лет, в опросе приняли участие 1 600 респондентов. Для выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.