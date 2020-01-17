Медведев оставил напутствие для нового кабмина

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17 января 2020, 10:17 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Свободная пресса

Фото: соцсети

Экс-глава правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев в соцсети оставил напутствие новому кабинету министров, который будет сформирован под руководством нынешнего премьер-министра страны Михаила Мишустина.

«Новые масштабные задачи, которые президент России поставил в своем послании, требуют и новых подходов. Уверен, что правительство, которое будет назначено в ближайшее время, с этим справится. Хочу пожелать ему успеха в работе и реализации всего задуманного», - написал Медведев.

При этом он поблагодарил свой кабинет министров за работу и отметил, что их совместная работа помогала находить решения, ведущие к развитию страны.