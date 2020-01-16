Главное — учесть интересы всех россиян

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16 января 2020, 19:44 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Президент России Владимир Путин провел первую встречу с участниками рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию. В состав группы распоряжением главы государства накануне включен и председатель Законодательного Собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко.

Подготовкой предложений о внесении изменений в основной закон страны будут заниматься 75 человек. Поправки коснутся полномочий Президента и федерального парламента, расширения роли Госсовета, закрепления принципов единой системы публичной власти.

На встрече с участниками группы в Ново-Огарево Владимир Путин отметил, что для работы над поправками к Конституции нужны не только профессиональные знания, но также политический и жизненный опыт.

— Россия, оставаясь президентской республикой, все-таки становится более открытой, и значение парламента повышается, и взаимодействие парламента с правительством усиливается, - сказал Владимир Путин.

Ожидается, что первое рабочее совещание по этим и другим вопросам, связанным с реализацией инициатив главы государства по внесению корректировок в основной закон страны, состоится уже завтра.

— В составе рабочей группы я, как и мои коллеги, представляю, в первую очередь, интересы регионов. Федеральный центр всегда апеллировал к мнению субъектов РФ, свидетельством чему является их постоянное представительство в Госсовете на уровне руководителей. А закрепление роли Госсовета в Конституции существенно повысит его статус и, следовательно, усилит голос регионов. — сказал Юрий Бурлачко. —

Включение в состав группы — это также возможность высказать свое отношение по важному, я бы даже сказал судьбоносному спектру политических вопросов. Мы готовы поделиться своим видением по предложенным Президентом поправкам в Конституцию через призму региональной специфики, а также с позиции наработанного опыта. В своем Послании Владимир Владимирович, к примеру, призвал выстроить эффективное взаимодействие между государственными и муниципальными органами и подчеркнул, что реальные возможности местного самоуправления должны быть расширены и укреплены. На Кубани уже многое для этого сделано, что приносит положительные результаты.

На всех нас - участников рабочей группы - ложится сегодня большая ответственность. Наша главная задача – учесть при подготовке предложений о внесении изменений в Конституцию интересы всех россиян.