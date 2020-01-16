ГД дала согласие на утверждение Мишустина на пост премьер-министра

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16 января 2020, 15:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: Михаил Мишустин, kremlin.ru

Государственная дума утвердила кандидатуру главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина на пост премьер-министра России. Известно, что в четверг, 16 января, партии голосовали за или против его назначения.

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Уточняется, что в открытом голосовании кандидатуру Мишустина поддержали 383 депутата, против не выступил никто, воздержался 41 законодатель.

Мишустин поблагодарил депутатов за доверие и поддержку.

Ранее сообщалось, что думская фракция «Единая Россия» единогласно поддержала его кандидатуру, за него также проголосовала партия «Справедливая Россия», после лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что большинство депутатов проголосовали за Мишустина, а Геннадий Зюганов сообщил, что КПРФ пока воздержится.