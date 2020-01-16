Мишустин станет технократом во главе правительства — политолог

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16 января 2020, 02:31 [ «Аргументы Недели» ]

Глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин, йото: globallookpress.com

Глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин, которого видит в качестве премьер-министра страны российский президент Владимир Путин, не сможет стать политическим лидером правительства, считает политолог Сергей Марков.

По его мнению, скорее Мишустин станет технократом во главе правительства. Марков видит в Мишустине надежного технократа, готового к защите правительства и не имеющего политических амбиций.

В четверг, 16 января, Госдума проведет пленарное заседание, где будет рассмотрена кандидатура Мишустина.