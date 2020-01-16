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Аргументы Недели. 1(695) от 15-21 января 2020 Скачать номер

//Политика 13+

Мишустин станет технократом во главе правительства — политолог

, 02:31 [ «Аргументы Недели» ]

Мишустин станет технократом во главе правительства — политолог
Глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин, йото: globallookpress.com

Глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин, которого видит в качестве премьер-министра страны российский президент Владимир Путин, не сможет стать политическим лидером правительства, считает политолог Сергей Марков.

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По его мнению, скорее Мишустин станет технократом во главе правительства. Марков видит в Мишустине надежного технократа, готового к защите правительства и не имеющего политических амбиций.

В четверг, 16 января, Госдума проведет пленарное заседание, где будет рассмотрена кандидатура Мишустина.

ЕП

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Общество

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После обращения президента России Владимира Путина к Федеральному Собранию, правительство РФ во главе с Дмитрием Медведевым ушло в отставку. На его место встанет Михаил Мишустин, приверженец свободного бизнеса и цифровизации.

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