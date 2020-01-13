Латвийский политолог: Экс-мэру Ушакову следует посмотреть на свои поступки, а потом обсуждать других людей

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13 января 2020, 21:13 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Латвийский политолог Янис Григалис, фото соцсети

Экс-мэру Риги Нилу Ушакову неймется: в одном из интервью русскоязычным СМИ Латвии бывший градоначальник заявил, что нынешний мэр столице… Мата Хари. И никак иначе!

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То, что сейчас Рижская дума испытывает трудности – факт! Будут перевыборы или нет – время покажет. Какой же выход из кризисной ситуации? Когда же наступит «тишь и благодать» в городской управе?

По мнению бывшего градоначальника, есть два выхода: один сложный и честный, а другой, естественно, быстрый и трусливый.

Первый вариант понятен: договориться между собой и работать столько, сколько получиться. Другой вариант иной: не договариваться, а поставить личные интересы превыше общественных, плюнуть на избирателя и распустить Рижскую думу.

«К сожалению, нынешний мэр Риги выбрал второй путь. Из-за глупости или подлости – сейчас уже не важно. Нет, к сожалению, больше никаких сомнений, что нынешний мэр специально подыгрывает министру Пуце и делает все, чтобы Рижская дума была противозаконно распущена. Вот такая Мата Хари сейчас руководит столицей. Заложниками такой глупости или подлости стали и депутаты от блока «Согласие», «Честь служить Риге», и самое главное – все рижане. Городом, особенно в кризис, не может управлять человек, который стал мэром только потому, что он предыдущих десять лет носил чемоданы за нужными людьми», - заявил Нил Ушаков латвийским СМИ.

Комментирует ситуацию специально для «Аргументы Недели» латвийский политолог Янис Григалис: «Прорвало, простите, Ушакова. Я бы посоветовал нынешнему депутату ЕП последить за своими поступками и речью, а уже потом обсуждать других людей. Все прекрасно помнят, как и почему он «бежал» в ЕП. Что же он тогда не думал о своих избирателях? «Красиво» рассказывал, что в ЕП будет отстаивать рижан! И как? Где результаты. В ЕП обсуждают вопросы в глобальном и мировом масштабе, а не проблемы дорог, детских садов и пособий. Лгать же зачем? Я понимаю, что любой порядочный человек для г-на Ушакова – недоброжелатель. Г-н Буров делает все верно. Вот он никаких «чемоданов не носил», а работал. Лучше, чем Буров Ригу мало кто знает. Олег Буров – прекрасный хозяйственник. И при нем Рига не будет, простите, в таком виде, как при Ушакове. Посмотрите на центр города. Например, улицы Марияс и Чака. Пыльные фасады, пустые витрины, впадины на дорогах. За десять лет можно было привести все в порядок? Можно! А ужасная ситуация с "Ригас наму парвалдниекс" ( ЖКХ)! Люди не знали, как бороться с таким беспределом! Почему Ушаков не вычистил все? А Буров, как вступил на должность мэра, устроил проверку! То, что Буров принимает самостоятельно решения и основываясь на здравый смысл – факт! Иначе бы Ушаков бы не высказывался. Закончилась эпоха Ушакова. Он потерял власть в столице. А пережить не может. Буров «не танцует» под его дудку. Я уверен, что нынешний мэр ответит. Буров долго терпит, но ответ его будет конкретный. Вот тогда и увидим, кто Мата Хари!»

Продолжение следует