Министр обороны Латвии о необходимости продления военной миссии в Ираке

Мандат Сейма на продление участия латвийских военных в миссии в Ираке необходим. Так заявил министр обороны Латвии Артис Пабрикс.
Во вторник, 14 января, правительство рассмотрит данный вопрос, а затем Сейм примет окончательное решение.
«Мандат заканчивается в феврале. Это означает, что если мы его не продлим, то с точки зрения латвийского законодательства больше не будем иметь права принимать участие в международной миссии. Решение парламенту и правительству предстоит принять, когда в Ираке осложнилась ситуация», - отметил министр обороны Латвии.
Г-н Пабрикс заявил, что участие в международных миссиях, с точки зрения внешней политики и политики безопасности, является одной из важнейших задач Латвии, если она хочет быть активной в международной политике и пользоваться поддержкой союзников.
«Решение о продлении миссии не накладывает на нас абсолютно никаких обязательств находиться в Ираке, но это дает нам возможность участвовать в миссии».
Одновременно планируется увеличить максимальное количество участвующих в миссии латвийских солдат с 10 до 30 человек.
Г-н Пабрикс отметил, что ситуация в Ираке в последнее время такова, что не известно, будет ли вообще продолжена миссия коалиционных сил в этой стране.