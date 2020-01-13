Министр обороны Латвии о необходимости продления военной миссии в Ираке

//Политика 13+

13 января 2020, 12:16 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Фото: соцсети

Мандат Сейма на продление участия латвийских военных в миссии в Ираке необходим. Так заявил министр обороны Латвии Артис Пабрикс.

Министр обороны Латвии: Почему никто не спрашивает, что делал Сулеймани на иракской земле?

Во вторник, 14 января, правительство рассмотрит данный вопрос, а затем Сейм примет окончательное решение.

«Мандат заканчивается в феврале. Это означает, что если мы его не продлим, то с точки зрения латвийского законодательства больше не будем иметь права принимать участие в международной миссии. Решение парламенту и правительству предстоит принять, когда в Ираке осложнилась ситуация», - отметил министр обороны Латвии.

Г-н Пабрикс заявил, что участие в международных миссиях, с точки зрения внешней политики и политики безопасности, является одной из важнейших задач Латвии, если она хочет быть активной в международной политике и пользоваться поддержкой союзников.

«Решение о продлении миссии не накладывает на нас абсолютно никаких обязательств находиться в Ираке, но это дает нам возможность участвовать в миссии».

Одновременно планируется увеличить максимальное количество участвующих в миссии латвийских солдат с 10 до 30 человек.

Г-н Пабрикс отметил, что ситуация в Ираке в последнее время такова, что не известно, будет ли вообще продолжена миссия коалиционных сил в этой стране.