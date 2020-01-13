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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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Политолог заявил, что скоро Украина может перестать быть даже "сырьевым придатком"

, 12:37 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Радио Sputnik

Политолог заявил, что скоро Украина может перестать быть даже
Фото: pixabay.com

Политолог Владислав Ганжара оценил заявление экс-министра иностранных дел Украины Павла Климкина о том, что Украина стала для ЕС «сырьевым придатком». По словам специалиста, страна может лишиться и этого.

Климкин оценил успехи Украины и назвал страну «сырьевым придатком»

Климкин оценил успехи Украины и назвал страну «сырьевым придатком»

Ганжара отметил, что чиновники, управлявшие страной при Порошенко и прославлявшие Украину, теперь полностью поменяли мнение о положении дел в государстве. При этом причиной бед они называют не период правления прошлого президента, а политику Владимире Зеленского, передает Радио Sputnik.

«Что касается слов о "сырьевом придатке", то здесь с Климкиным сложно не согласиться... Причем из-за земельной реформы, открытия рынка земли, который они там объявили, Украина вообще рискует утратить даже те малые возможности, которые у нее есть», - высказался политолог.

АБ

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