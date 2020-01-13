Во Франции предоставили подробности телефонного разговора Макрона и Путина

В Елисейском дворце в понедельник, 13 января, предоставили подробности телефонной беседы президента Франции Эммануэля Макрона и лидера Российской Федерации Владимира Путина, которая состоялась накануне.

В сообщении подчеркивается, что главы Франции и России обсудили ситуацию с иранской ядерной сделкой, а также кризисы в Сирии и на Украине. Макрон и Путин подтвердили в рамках разговора свое желание сохранить СВПД и призвали Тегеран как можно скорее вернуться к соблюдению взятых на себя ядерных обязательств.

Говоря о ситуации, сложившейся в САР, французский лидер выразил обеспокоенность гуманитарными проблемами в Идлибе. Кроме того политики обсудили процесс реализации договоренностей, достигнутых во время саммита в "нормандском" формате, который в декабре состоялся в Париже.