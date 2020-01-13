Российско-турецкие переговоры начались в Москве

Утром в понедельник, 13 января, в Москве стартовали российско-турецкие переговоры в формате "2+2" – в столице РФ встретились руководители Министерств иностранных дел и Министерств обороны двух стран.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова ранее сегодня сообщила сотрудникам СМИ, что позже к переговорам присоединятся политики из Ливии, которые к настоящему моменту прибыли в особняк МИД РФ.

Подчеркивается, что российско-турецкая встреча на уровне глав МИД и МО посвящена урегулированию ситуации на ливийской территории.