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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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Российско-турецкие переговоры начались в Москве

, 11:55 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Российско-турецкие переговоры начались в Москве
МИД, Konstantin Kokoshkin/Global Look Press
Утром в понедельник, 13 января, в Москве стартовали российско-турецкие переговоры в формате "2+2" – в столице РФ встретились руководители Министерств иностранных дел и Министерств обороны двух стран.
 
Саррадж и Хафтар проведут переговоры в Москве по урегулированию ливийского вопроса

Саррадж и Хафтар проведут переговоры в Москве по урегулированию ливийского вопроса

 
Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова ранее сегодня сообщила сотрудникам СМИ, что позже к переговорам присоединятся политики из Ливии, которые к настоящему моменту прибыли в особняк МИД РФ.
 
Подчеркивается, что российско-турецкая встреча на уровне глав МИД и МО посвящена урегулированию ситуации на ливийской территории.
ЕТ

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