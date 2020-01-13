Саррадж и Хафтар проведут переговоры в Москве по урегулированию ливийского вопроса

В российскую столицу прибыли лидеры противоборствующих сторон — премьер ливийского правительства национального согласия (ПНС) Файез Саррадж и глава национальной ливийской армии (ЛНА) Халифа Хафтар.
По словам главы российской контактной группы по внутриливийскому урегулированию Лва Деньгова, в понедельник, 13 января, они должны сесть за стол переговоров, чтобы определить дальнейшие действия по ряду вопросов о сложившейся ситуации в стране. Деньгов подчеркнул, что стороны в ходе диалога могут подписать ряд документов, касающихся перемирия.
После переговоров запланированы их встречи с представителями России и Турции, делегация которой также прибыла в Москву накануне.
Ранее сообщалось, что ЛНА и ПНС прекратили боевые действия в западной части страны.
Раскол в Ливии произошел в 2011 году после убийства Муаммара Каддафи, который долгое время являлся неизменным лидером.